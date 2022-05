Votre plus beau marché : le marché de Digne-les-Bains, aux herbes de Provence

Son marché suit le rythme des saisons : il se tient, tous les mercredis et samedis matin, sur la place Général de Gaulle et cours des Ares d’octobre à mai et s'étend sur le bas de cette même place et sur le boulevard Gassendi en été. On trouve des traces de ce marché au Moyen-âge. De juin à septembre, près de 150 commerçants l’animent et s’étalent sur environ 850 mètres (non-linéaires). Le fréquenter consiste en une véritable balade.

Authentique, coloré, le marché fait la part belle aux produits alimentaires. Le miel et l’amande de Provence s’affichent en bonne place. Impossible de manquer le nougat blanc qui en découle, un des 13 desserts provençaux traditionnellement servis à Noël. La viande tendre de l’agneau de Sisteron, cuisinée aux herbes provençales, ou la daube de Provence se glissent dans les allées.

Le marché provençal de Digne-les-Bains, sélectionné en partenariat avec La Provence, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.

