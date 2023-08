Le 6/9 du 30 août

Aujourd'hui dans la matinale, on parle d'Emmanuel Macron qui retrouve aujourd'hui les chefs des partis à Saint-Denis pour tenter de réduire les principaux point de blocage au Parlement, d'un groupe militaire au Gabon qui vient d'annoncer l'annulation des élections présidentielles et la dissolution des institutions, du "jour d'après" après les obsèques d'Evgueni Prigojine à Saint-Pétersbourg, de deux personnes qui ont été tuées dans une attaque de missile à Kiev, de l'ouragan Idalia qui se rapproche dangereusement des côtes de la Floride aux Etats-Unis, du sergent Nicolas Mazier le troisième soldat français mort en Irak en l'espace d'une dizaine de jours, de cet incendie en Grèce qui s'est déclaré il y a 12 jours qualifié comme "le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union Européenne" et du pouvoir d'achat où la courbe de l'inflation baisse légèrement.