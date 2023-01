Replay - Impact Positif du samedi 7 janvier 2023 : l’entrepreneuriat au service de l’urgence écologique

L’objectif de Time For The Planet est de lever un milliard d’euros d’ici 2030. Avec les plus de 15 millions déjà levés, TFTP a déjà financé cinq innovations. Parmi celles-ci, Cool Roof qui permet de protéger des bâtiments et des villes contre les fortes chaleurs liées au dérèglement climatique. Une innovation qui pourra permettre d’éviter la climatisation très polluante si elle est déployée largement. Des innovations, des idées, il en existe beaucoup, il en existe déjà. Le problème, c’est qu’elles ne parviennent pas à passer à l’échelle, d’où l’importance d’un fonds comme Time For The Planet. Le Fonds ne s’occupe pas juste d’investir de l’argent mais de créer des sociétés qui seront profitables, qui pourront se développer et surtout être dupliquées un peu partout dans le monde entier.