Brunet, Broussouloux & Cie du 22 août 2023

Retrouvez le replay de l’émission « Brunet, Broussouloux et Compagnie », présentée par Éric Brunet et Emilie Broussouloux. Pour les accompagner dans le décryptage de la guerre en Ukraine : Colonel Peer de Jong, Sylvie Bermann, Marc Semo, Lyudmyla Tautieva et Gallagher Fenwick