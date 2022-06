Brunet & Cie du 31 mai 2022

Retrouvez le replay de l’émission « Brunet et Compagnie » présentée par Eric Brunet et Julie Hammett. Pour les accompagner dans le décryptage de l’actualité : Michel Polacco, Samantha de Bendern, Guillaume Roquette, Alla Poedie, Sergueï Jirnov et Renaud Pila. Catherine André ponctue l'émission de chroniques, pour permettre de comprendre l'évolution de l'offensive russe. Retrouvez également une partie consacrée aux incidents survenus au Stade de France. En plateau : Guillaume Roquette, Renaud Pila, Samantha de Bendern, Grégory Joron et Raphaëlle Rémy-Leleu.