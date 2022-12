Brunet, Hammett & Cie du 14 décembre 2022

Retrouvez le replay de l’émission « Brunet et Compagnie », présentée par Eric Brunet et Julie Hammett. Pour les accompagner après la victoire des Bleus face au Maroc 2 à 0 en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Christophe Bouchet, Bernard Pascuito, Samira Djouadi, Fabien Onteniente, Renaud Pila et Guillaume Roquette. Nos reporters étaient sur le terrain pour nous faire vivre la fête sur les Champs-Élysées mais aussi la déception et la fierté des marocains…