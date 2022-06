Clim, ventilo : le réseau électrique souffre

Selon RTE, c'est l'effet "clim+ventilation". Le fait est que l'on a vécu pendant très longtemps avec la température de notre environnement. Et donc, l'on construisait des maisons avec des murs très épais qui permettaient de garder un peu de fraîcheur pendant l'été notamment. Ce n'est plus tout à fait le cas dans un univers urbain, et donc la clim et la ventilation se sont démocratisées. On les retrouve un peu partout : dans les espaces publics, les centres commerciaux, les supermarchés, chez soi et parfois même dans des administrations publiques. On a tendance à les utiliser, alors qu'ils consomment de l'énergie.