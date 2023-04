Annulations liées au Covid : pourquoi les billets d’avion ne sont-ils toujours pas remboursés ?

Plus de trois ans après le début de la pandémie de Covid en Europe, plusieurs dizaines de milliers de personnes attendent toujours le remboursement de leur billet d'avion annulé. C'est le cas de Jordan, qui témoigne sur LCI. Ce dernier devait partir il y a deux ans au Maroc avec sa femme et son fils. Covid oblige, la Royal Air Maroc avait annulé son voyage, et donc ses 800 euros de billets.

Le jeune père de famille raconte les multiples démarches pour tenter de se faire rembourser. Une multitude d'échanges par mail, puis plus rien pendant sept mois. Enfin, un "accord de remboursement" qui lui est signalé en octobre 2022. Six mois plus tard, il n'a rien vu tomber sur son compte.