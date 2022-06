L’instant PoL 9 juin – Législatives : Macron en campagne pour sa majorité dans le Tarn

A trois jours du premier tour des élections législatives, le Président tente de sauvegarder sa majorité. En visite (ou en campagne !) dans le Tarn, il est interpellé par Laura, une lycéenne qui s’offusque de la « présence de personnes accusés de viols et de violences pour les femmes à la tête de l’État ». Réponse d’Emmanuel Macron : Présomption d’innocence ! Puis lors de son discours à Puycelsi, le chef de l’Etat renvoie dos à dos Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon en affirmant que « les extrêmes ajoutent de la crise à la crise »Tous les soirs dans Ruth Elkrief 2022, Paul Larrouturou vous emmène dans les coulisses de la politique. Curieux, amusé, pertinent et impertinent, l’Instant Pol pose un regard décalé sur la vie politique pour casser les carcans de la com’ politique. Un nouveau rythme pour suivre la campagne présidentielle 2022.