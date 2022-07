L’instant PoL du 11 juillet : la motion de censure percutée par les Uber Files

A quoi ça sert de déposer une motion de censure qui n’a aucune chance d’aboutir ? L’instant PoL a posé la question ce lundi 11 juillet 2022 aux députés NUPES qui avaient aussi beaucoup à dire sur l’enquête du consortium de journalistes intitulé Uber Files. C’est dans ce contexte que le député RN Jean-Philippe Tanguy, retraçant le parcours de banquier du chef de l’Etat, déclare :"Monsieur Rothschild l'a dit lui même dans plusieurs témoignages: il a pris monsieur Macron car il savait solliciter les aspirations homo-érotiques d'un certain nombre de cadres". Avant d’assurer, quelques heures plus tard « j’ai jamais dit que c’était une citation ».Tous les soirs dans Ruth Elkrief 2022, Paul Larrouturou vous emmène dans les coulisses de la politique. Curieux, amusé, pertinent et impertinent, l’Instant Pol pose un regard décalé sur la vie politique pour casser les carcans de la com’ politique. Un nouveau rythme pour suivre la campagne présidentielle 2022.