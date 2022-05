L'instant PoL. du 11 mai : Volodymyr Zelensky face aux étudiants de Sciences Po et les larmes de l'ambassadeur d’Ukraine en France

En ce 77ème jour de guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky continue de se démener pour son pays en multipliant les prises de parole. Au programme de ce mercredi 11 mai, un échange de plus d’une heure face aux étudiants internationaux de Sciences Po Paris, par visio-conférence. L’occasion pour le président ukrainien d’exprimer « toute sa gratitude à la France pour son aide » et de clamer l’innocence de son peuple, face à des Russes « qui violent et qui torturent », sous plusieurs ovations de l’amphithéâtre. De quoi susciter une vive émotion, aussi bien chez les étudiants présents dans la salle que chez l’ambassadeur d’Ukraine en France… qui n’a pas pu retenir quelques larmes.Tous les soirs dans Ruth Elkrief 2022, Paul Larrouturou vous emmène dans les coulisses de la politique. Curieux, amusé, pertinent et impertinent, l’Instant Pol pose un regard décalé sur la vie politique pour casser les carcans de la com’ politique.