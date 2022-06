L'instant PoL. du 13 juin : Mélenchon accuse Macron de "manipulation" des élections législatives

Au lendemain du premier tour des élections législatives, les soutiens de Jean-Luc Mélenchon considèrent que les projections défavorables à ce que leur champion devienne Premier ministre "sont bidons", "ne veulent rien dire". Et à l'issue d'un scrutin où "Nupes" et "Ensemble" arrivent au coude à coude, les résultats serrés provoquent une accusation de "manipulation" par Jean-Luc Mélenchon, qui va jusqu'à sous entendre, face caméra, que les votes électroniques sont suspects. Et Emmanuel Macron pendant ce temps-là ? En visite au salon Eurosatory, il joue au sphinx, refusant de commenter cette soirée où le score inédit de la coalition de gauche menace sa majorité présidentielle. Tous les soirs dans Ruth Elkrief 2022, Paul Larrouturou vous emmène dans les coulisses de la politique. Curieux, amusé, pertinent et impertinent, l’Instant Pol pose un regard décalé sur la vie politique pour casser les carcans de la com’ politique. Un nouveau rythme pour suivre la campagne présidentielle 2022.