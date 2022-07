L'instant PoL. du 14 juillet 2022 : top 10 de l'année 2022 où tout le monde a pris la foudre

Comment résumer cette folle année électorale ? La mère du Président de la République n'a pas très envie de nous aider à faire le bilan de cette folle saison. Alors pour ne pas se contenter d'un top 10, on tente seuls de comprendre ce qui nous est tous arrivés. Cette année ne se résume pas au Covid ni à la rencontre avec les antivax devant l'Assemblée Nationale le 3 janvier. Non, 2022 fut l'année où l'Instant PoL pris la foudre. La foudre de la guerre en Ukraine, évidemment. La foudre sur le Président Macron le soir du second tour des élections législatives quand il perdit sa majorité absolue au Parlement. La foudre sur Eric Zemmour qui se vit Président mais ne finit même pas député. La foudre sur Jean-Luc Mélenchon qui après avoir réussi un coup historique en fédérant la gauche échoue à devenir Premier Ministre comme il l'écrivit sur ses affiches. La foudre des militants LR quittant le meeting de Valérie Pécresse en plein milieu le 13 février, jour de son meeting calamiteux à La Villette. La foudre du score d'Anne Hidalgo à la présidentielle.. Et il parait que les coups de foudre, ça peut faire très mal. C'était le 141 ème et dernier l'instant PoL. Merci Ruth Elkrief. Merci à tous.Tous les soirs dans Ruth Elkrief 2022, Paul Larrouturou vous emmène dans les coulisses de la politique. Curieux, amusé, pertinent et impertinent, l’Instant Pol pose un regard décalé sur la vie politique pour casser les carcans de la com’ politique. Un nouveau rythme pour suivre la campagne présidentielle 2022.