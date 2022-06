L’instant PoL du 16 juin : une visite en demi-teinte d’Emmanuel Macron à Kiev

Au 113e jour de guerre et après les demandes répétées des Ukrainiens, Emmanuel Macron se rend ce 16 juin en visite à Kiev et sur les décombres de Irpin. Les ukrainiens sont perplexes quant à la visite du Président français. Selon eux, « Il n’y a pas assez d’actions concrètes » Réponse du chef de l’État en exclusivité au micro de L’instant PoL à Kiev : « Il faut discuter avec le Président Poutine, nous le savons. En tout cas, celles et ceux qui représenteront la Russie » Tous les soirs dans Ruth Elkrief 2022, Paul Larrouturou vous emmène dans les coulisses de la politique. Curieux, amusé, pertinent et impertinent, l’Instant Pol pose un regard décalé sur la vie politique pour casser les carcans de la com’ politique. Un nouveau rythme pour suivre la campagne présidentielle 2022.