L'instant PoL. du 17 mai : Jean-Luc Mélenchon demande un débat à Elisabeth Borne et se voit "dans un mois à Matignon"

Jean-Luc Mélenchon est en déplacement à Nantes ce mardi 17 mai 2022 pour soutenir ses candidates NUPES aux élections législatives. Après une marche guillerette à la rencontre des enfants où l'on apprend qu'il se rêvait philosophe et se voit aujourd'hui comme "le père Noël", l'instant PoL l'interroge sur ses réelles chances d'accèder à Matignon en l'invitant à réagir à la déclaration d'Emmanuel Macron "Un troisième tour ? ça n'existe pas !" Le leader guilleret, mais un peu bougon, se dirige alors vers une conférence de presse où il cible méthodiquement la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne. En l'invitant à débattre et nous apprenant, nous le disons très humblement, le mot catéchumène.Tous les soirs dans Ruth Elkrief 2022, Paul Larrouturou vous emmène dans les coulisses de la politique. Curieux, amusé, pertinent et impertinent, l’Instant Pol pose un regard décalé sur la vie politique pour casser les carcans de la com’ politique. Un nouveau rythme pour suivre la campagne présidentielle 2022.