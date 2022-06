L'instant PoL. du 2 juin : Emmanuel Macron "redit sa confiance" à Darmanin et Lallement après le fiasco du Stade de France et n'a "pas du tout" nommé "l'anti-Blanquer" avec Pap Ndiaye

Emmanuel Macron effectue ce jeudi 2 juin sa dixième visite à Marseille. Le chef de l'Etat a choisit une école pour afficher son soutien à son nouveau ministre de l'Education, le (pour le moment) très discret Pap Ndiaye (qui a eu le droit à 35 secondes chrono de parole sur une visite de 4 heures), souvent présenté comme "l'anti-Blanquer" pour ses positions en opposition avec son prédécesseur sur l'emploi des concepts de "islamo-gauchisme" et de "wokisme" et leur vision des minorités dans la République. Mais le Président l'affirme au micro de LCI, ce n'était "pas du tout" son objectif. L'occasion, aussi, pour l'instant PoL, de revenir sur la polémique de la semaine. La calamiteuse gestion de la finale de la ligue des champions au Stade de France par les autorités françaises. Un dossier sur lequel Emmanuel Macron "redit sa confiance" au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et au controversé préfet de Paris, Didier Lallement. Tous les soirs dans Ruth Elkrief 2022, Paul Larrouturou vous emmène dans les coulisses de la politique. Curieux, amusé, pertinent et impertinent, l’Instant Pol pose un regard décalé sur la vie politique pour casser les carcans de la com’ politique. Un nouveau rythme pour suivre la campagne présidentielle 2022.