L'instant PoL. du 24 mai : l'affaire Damien Abad et la présomption d'innocence

Damien Abad, nouveau ministre des Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées est accusé par deux femmes de viols selon les révélations de Médiapart. Des faits remontant à 2011 et 2011. La première plainte n'a pas été signée par la plaignant. La seconde, en 2017, a été également classé sans suite, après confrontation de Damien Abad et Margaux, qui confie son témoignage à Isabelle Marie et Raphaël Maillochon. Ce mardi 24 mai, 200 féministes réunies à Paris demandent la démission de l'ancien patron du groupe LR à l'Assemblée, qu'Emmanuel Macron refuse (pour le moment?) de débrancher. L'instant PoL interroge les manifestantes sur le concept de présomption d'innocence. Tous les soirs dans Ruth Elkrief 2022, Paul Larrouturou vous emmène dans les coulisses de la politique. Curieux, amusé, pertinent et impertinent, l’Instant Pol pose un regard décalé sur la vie politique pour casser les carcans de la com’ politique. Un nouveau rythme pour suivre la campagne présidentielle 2022.