L'instant PoL. du 25 mai : TotalEnergies critiqué sur la Russie

Au 91ème jour de guerre en Ukraine, des militants écologistes bloquent l'accès à l'assemblée générale annuelle de TotalEnergies pour demander son retrait de Russie. Après avoir été longuement empêché par la police d'interroger ces manifestants dans la rue, l'instant PoL assiste à un moment de tensions entre les militants criant "Total Assassin" et des petits actionnaires très remontés criant de leur côté "Mes petits enfants travaillent dans le pétrole, connard". L'occasion aussi de rencontrer Dominika Lasota, une étudiante polonaise de 20 ans, militante du mouvement Youth for climate, qui venait d'échanger avec Greta Thunberg et qui a apostrophé, ce qui est passé totalement inaperçu, le Président Macron sur cette question si sensible de TotalEnergies en Russie.