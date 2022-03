L'instant PoL. du 3 mars : enquête sur les Français qui partent se battre en Ukraine

Le président ukrainien revendique 16.000 volontaires venus se battre du monde entier pour son pays. Parmi eux, combien de Français ? « Plus de 1000 » ont candidaté révèle un employé de l’ambassade ukrainienne à Paris interrogé par l’instant PoL qui a mené l’enquête en contactant les différents ministères concernés, en ayant accès à des messages confidentiels d’anciens soldats qui se préparent à partir et en rencontrant deux d’entre eux dont l’administrateur d’un groupe Discord qui coordonne les départs et prévient « ce n’est pas Call Of Duty ». Tous les soirs dans Ruth Elkrief 2022, Paul Larrouturou vous emmène dans les coulisses de la politique. Curieux, amusé, pertinent et impertinent, l’Instant Pol pose un regard décalé sur la vie politique pour casser les carcans de la com’ politique. Un nouveau rythme pour suivre la campagne présidentielle 2022.