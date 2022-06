L'instant PoL. du 30 juin : duel RN VS LFI pour la présidence de la commission des Finances

Le député LFI Eric Coquerel devient ce jeudi 30 juin président de la si névralgique commission des Finances de l'Assemblée nationale. Son principal adversaire, le RN Jean-Philippe Tanguy l'accuse de "triche". Et Marine Le Pen l'accuse d'être un "risque" pour le pays s'il utilise ses grands pouvoirs (qui impliquent de grandes responsabilités) de contrôle des finances et de toutes les déclarations fiscales "dans l'intérêt exclusif du programme de l'extrême gauche". Eric Coquerel répond au micro de LCI. Et l'instant PoL en profite pour remarquer que c'est la première fois qu'on le voit à l'Assemblée avec une cravate. C'est peut-être un détail pour vous ? Pour nous, ça veut dire beaucoup. Tous les soirs dans Ruth Elkrief 2022, Paul Larrouturou vous emmène dans les coulisses de la politique. Curieux, amusé, pertinent et impertinent, l’Instant Pol pose un regard décalé sur la vie politique pour casser les carcans de la com’ politique. Un nouveau rythme pour suivre la campagne présidentielle 2022.