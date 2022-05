L'instant PoL. du 31 mai : les Macron face à la crise de l'hôpital

Brigitte Macron visitait ce mardi 31 mai un hôpital psychiatrique à Villejuif et Emmanuel Macron, l’hôpital de Cherbourg. L'occasion pour la Première Dame, suivie par Maurine Bajac et Juline Garnier, d'assurer (en vain) qu'elle ne "fait pas de politique" (après avoir demandé à un soignant syndiqué à la CGT si le plan Ségur avait été efficace) et pour le président de la République, suivi par Camille Colin et Thibault Bruck, de sortir la carte "je suis fils de neurologue" face à la vague de détresse de l’hôpital public. Tous les soirs dans Ruth Elkrief 2022, Paul Larrouturou vous emmène dans les coulisses de la politique. Curieux, amusé, pertinent et impertinent, l’Instant Pol pose un regard décalé sur la vie politique pour casser les carcans de la com’ politique. Un nouveau rythme pour suivre la campagne présidentielle 2022.