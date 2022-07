L'instant PoL. du 4 juillet : les coulisses du remaniement

Les coulisses du remaniement de ce lundi 4 juillet : une Première ministre qui négocie longuement avec le Président Macron pour obtenir le départ de Damien Abad, visé par une enquête pour tentative de viol ; ne pas confondre Beaune, Boone, Bonne et Borne (ni Braun et Braun-Pivet) ; le petit conseil de Gérald Darmanin, qui sort renforcé de ce remaniement, à Caroline Cayeux : "il vaut mieux avoir des ballerines pour les prises d'armes aux Invalides" ; le débrief de la passation lunaire d'Olivia Grégoire avec un moment malaisant impliquant un coq prénommé Doudou et surtout, surtout, la question de confiance au nouveau porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Tous les soirs dans Ruth Elkrief 2022, Paul Larrouturou vous emmène dans les coulisses de la politique. Curieux, amusé, pertinent et impertinent, l’Instant Pol pose un regard décalé sur la vie politique pour casser les carcans de la com’ politique. Un nouveau rythme pour suivre la campagne présidentielle 2022.