L'instant PoL. du 6 juillet : les coulisses du discours de politique générale d'Elisabeth Borne et la question du masque à l'Assemblée

Alors que le nouveau ministre de la Santé recommande à tous les députés de (re)porter le masque à l'Assemblée, peu le portaient ce mercredi 6 juillet pour assister au discours de politique générale d'Elisabeth Borne. L'occasion pour l'instant PoL de vous livrer les coulisses, avec ce plan séquence de 18 minutes signé Marine Truchot avec Bastien Augey. La Première ministre voulait s'afficher, entourée de son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin (dont elle ne voulait pas), sous un beau soleil, en marchant tout sourire de Matignon à l'Assemblée. Voilà pour l'image de communication politique. Et le son ? Tendez l'oreille. On vous a tout sous-titré. Et Elisabeth Borne se plaint notamment de devoir "passer son temps à répondre aux questions cons" des journalistes. Tous les soirs dans Ruth Elkrief 2022, Paul Larrouturou vous emmène dans les coulisses de la politique. Curieux, amusé, pertinent et impertinent, l’Instant Pol pose un regard décalé sur la vie politique pour casser les carcans de la com’ politique. Un nouveau rythme pour suivre la campagne présidentielle 2022.