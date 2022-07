LCI Midi du jeudi 07 juillet 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du jeudi 16 juin 2022. Aujourd’hui, focus sur la démission du chef de file du parti conservateur Boris Johnson et, par conséquent, de ses fonctions de Premier ministre. Autour du plateau pour suivre en temps réel cette annonce, Xavier de Giacomoni, François-Xavier Pietri, Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes et internationales, Magali Barthès et Catherine Jentile. Au lendemain du discours de politique générale d’Elisabeth Borne devant l’assemblée, zoom aussi en politique avec Guillaume Roquette, David Doukhan et Fréderic Delpech. Enfin, un point rapide sur la guerre en Ukraine avec le Général François Chauvancy, consultant en géopolitique.