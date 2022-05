LCI Midi du jeudi 12 mai 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du jeudi 12 mai 2022. Focus sur la guerre en Ukraine qui continue, avec l'amiral Jean Dufourcq, la députée LaREM et présidente du groupe d'amitié France-Ukraine Valéria Faure-Muntian, et Denis Strelkov, journaliste au sein de la délégation russe à RFI. Zoom sur la demande d'aide des ukrainiens à Elon Musk, on en parle avec Florence G'sell, spécialiste du numérique et professeure à l'université de Lorraine.