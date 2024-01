LCI Midi du Jeudi 18 Janvier

Du lundi au vendredi, LCI proposera le grand rendez-vous d'info de la mi-journée avec un duo inédit composé de Christophe Moulin et Anne Seften. LCI Midi c'est un rendez qui permet d'aborder tous les sujets qui font l'actualité de notre quotidien.

3 heures de direct avec les reportages et témoignages de nos équipes sur le terrain. Les spécialistes et signatures de la rédaction. Mais aussi Débats et analyses autour de nos experts et invités…

Visage déjà familier des téléspectateurs de la chaîne, Florence O’Kelly prend les commandes de LCI Midi week-end les samedis et dimanches. Avec ses invités, elle décrypte une actualité sans cesse en mouvement, mais avec le souci du recul et de la mise en perspective.