LCI Midi du jeudi 23 juin 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du jeudi 23 juin 2022. Aujourd'hui, tour d'horizon sur l'actualité politique avec la présence d'Alexandra Masson, députée RN des Alpes-maritimes, Aurélien Taché, députée EELV/ NUPES du val d'Oise et Olga Givernet, députée Ensemble de l'Ain. Un point également sur la situation en Ukraine avec Joséphine Staron, directrice des études et des relations internationales du think tank Synopia et Peer de Jong, Vice-Président de l'institut Themiis et spécialiste de géopolitique.