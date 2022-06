LCI Midi du jeudi 30 juin 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du jeudi 16 juin 2022. Focus sur la guerre en Ukraine avec notamment le Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Valéria Faure-Muntian, ancienne présidente du groupe d’amitié France-Ukraine à l’Assemblée, Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement, Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la Revue Conflits, expert en géopolitique et stratégie, ainsi que Caroline Didier, présidente de l’ONG Doc4Ukraine et Matthieu ANQUEZ, consultant en géopolitique et prospective. Puis zoom sur en politique avec Damien Fleurot et Violette Spillebout, députée Ensemble du Nord.