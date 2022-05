LCI Midi du jeudi 5 mai 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du jeudi 5 mai 2022. Focus sur la guerre en Ukraine qui continue, avec notamment l'amiral Michel Olhagaray, Kylyna Kurochka, coordinatrice de projets humanitaires en Ukraine, notre journaliste Catherine Jentile, et François Géré, historien spécialiste en géostratégie à l’IHEDN, fondateur et directeur de l’IFAS (Institut français d'analyse stratégique). Focus quand même sur la possible union des partis de gauche en France et sur l'avenir du PS, avec Françoise Degois, éditorialiste politique, Rachid Temal, sénateur PS du Val-d'Oise et le journaliste politique Bastien Augey.