LCI Midi du jeudi 9 juin 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du jeudi 9 juin 2022. Zoom sur la guerre en Ukraine, avec le général François Chauvancy, Nadezhda Kutepova, réfugiée politique russe et membre de l’association “Russie-Libertés”, ainsi que Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la Revue Conflits, expert en géopolitique et stratégie. Puis focus sur les élections législatives de week-end, avec Garen Shnorhokian, candidat Reconquête dans la 4 ème circonscription de Paris, à 13h. Et retour sur la situation en Ukraine, avec notre grand reporter Catherine Jentile et Joséphine Staron, directrice des études et des relations internationales du think tank Synopia.