LCI Midi du lundi 04 juillet 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du jeudi 16 juin 2022. Au programme aujourd'hui, un remaniement ministériel mouvementé que l'on va commenter et suivre en direct avec Valérie Nataf, Guillaume Roquette, Jean-Michel Aphatie, Virginie Leguay, Arlette Chabot, Françoise Degois, Jean-Luc Mano, Maurice Szafran, Vincent Tremolet mais aussi Antoine Léaument, député NUPES de l'Essonne et Agnès Evren, députée européenne et vice-présidente des Républicains.