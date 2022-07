LCI Midi du lundi 11 juillet 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du jeudi 16 juin 2022. Focus sur la guerre en Ukraine avec le Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions Européennes et internationales, Philippe Chalmin, économiste spécialiste énergie, Catherine Jentile, Jean-Eric Branaa, maitre de conférence à Paris 2, spécialiste des USA, Olivier Weber, écrivain et grand reporter. On retrouve aussi Antoine Autier pour réagir aux révélations mettant en cause Emmanuel Macron dans ses relations avec la société Uber, alors qu’il était encore ministre de l’économie en 2014.