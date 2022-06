LCI Midi du lundi 13 juin 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du lundi 13 juin 2022. Retour sur les résultats des élections législatives en France, avec notamment les éditorialistes politiques Lydia Guirous et Françoise Degois, le directeur du Figaro Magazine Guillaume Roquette, ainsi que Jacques Myard, maire LR de Maisons-Laffitte. Suivez à 13h20 en direct le débat entre Dieynaba Diop, porte-parole du PS, et Céline Calvez, députée LaREM des Hauts-de-Seine, les deux partis en tête des résultats. Puis focus sur la guerre en Ukraine qui continue, avec l'expert en aéronautique et questions de défenses Michel Polacco, Ludmila Tautieva, franco-ukrainienne et consultante en politique publique, ainsi que le général Bernard Norlain.