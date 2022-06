LCI Midi du lundi 20 juin 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du lundi 20 juin 2022. Focus sur les résultats des élections législatives notamment avec Jean-Lin Lacapelle, débuté européen et délégué national du RN, la députée européenne LFI Manon Aubry, la députée européenne, Vice-présidente des républicains et porte-parole de Valérie Pécresse Agnès Evren. Un rendez-vous également marqué par la présence de Thierry Mariani, député européen RN et David Cormand l'eurodéputé EELV.