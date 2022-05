LCI Midi du lundi 23 mai 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du lundi 23 mai 2022. Zoom sur le nouveau gouvernement, sur le premier conseil avec les nouveaux ministres et sur l'intervention d'Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement. Analyse aussi des conséquences des accusations de violences sexuelles qui visent le nouveau ministre Damien Abad. Décryptage avec nos éditorialistes politiques, Françoise Degois, Maxime Lledo, Maurice Szafran et encore Julien Arnaud. Focus ensuite sur la guerre en Ukraine qui continue, avec le général Vincent Desportes, la journaliste russe Anastasia Kirilenko et le grand reporter Vincent Hugeux