LCI Midi du lundi 9 mai 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du lundi 9 mai 2022. Focus sur la guerre en Ukraine qui continue, avec notamment Alla Poédie, franco-ukrainienne, consultante en développement international, Didier François, grand reporter spécialiste des questions de défenses et Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l'Iris et ancien ambassadeur de la France en Russie. Focus sur le défilé du 9 mai à Moscou et analyse des premières images avec notamment le grand reporter Vincent Hugeux et en visio la membre du parlement ukrainien, Inna Sovsun.