LCI Midi du mardi 12 juillet 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du jeudi 16 juin 2022. Focus sur la guerre en Ukraine avec le Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Vincent Hugeux, grand reporter, Serguei Jirnov, ex-agent du KGB, mais aussi Petro Porochenko, ancien Président ukrainien. Petit détour vers les étoiles après la parution grâce au télescope James Webb, du premier cliché en couleur de l’Univers. Pour mieux comprendre, on retrouve David Elbaz, astrophysicien au CEA et Guillaume Langin, journaliste scientifique à Ciel et espace.