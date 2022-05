LCI Midi du mardi 17 mai 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du mardi 17 mai 2022. Focus sur la guerre en Ukraine qui continue, avec notamment le général Jean-Paul Perruche, l'Ukrainienne Alla Poédie, le général Christian Quesnot et Valéria Faure-Muntian, députée LaREM et présidente du groupe d’amitié France-Ukraine à l’Assemblée. Puis focus sur la politique : Élisabeth Borne vient d'être élue première ministre. Pourquoi ce choix ? Emmanuel Macron avait-il d'autres options ? Analyse avec l'essayiste et éditorialiste politique Lydia Guirous, le psychanalyste et éditorialiste politique Gérard Miller et Damien Fleurot, le chef-adjoint du service politique de TF1 / LCI.