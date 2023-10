LCI Midi du Mardi 17 Octobre

Du lundi au vendredi, LCI proposera le grand rendez-vous d'info de la mi-journée avec un duo inédit composé de Christophe Moulin et Anne Seften. LCI Midi c'est un rendez qui permet d'aborder tous les sujets qui font l'actualité de notre quotidien. 3 heures de direct avec les reportages et témoignages de nos équipes sur le terrain. Les spécialistes et signatures de la rédaction. Mais aussi Débats et analyses autour de nos experts et invités