LCI Midi du mardi 19 juillet 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du jeudi 16 juin 2022. En proie à des flammes qui ont déjà dévoré plusieurs milliers d’hectares, la Gironde se mobilise pour en venir à bout. Campings détruits, un zoo évacué… Les conséquences sont alarmantes. On retrouve Suzanne Prez sur place pour faire le point sur la situation avec notamment Patrick Davet, maire de La Teste-de-Buch. On réagit aussi en plateau avec la présence de Frédéric Harrault, représentant de la Sécurité civile, Dimitri Carbonnelle, fondateur de Livosphere, Louis Bodin, journaliste météo sur TF1/LCI et Dominique Morvan, chercheur à l’Université d’Aix-Marseille, spécialiste des incendies. Focus également en Ukraine, avec le Général François Chauvancy, consultant en géopolitique, Catherine Jentile, Xavier de Giacomoni et Callagher Fenwick.