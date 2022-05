LCI Midi du mardi 3 mai 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du mardi 3 mai 2022. Focus sur la guerre en Ukraine qui continue, avec notamment Vincent Hugeux, grand reporter et spécialiste des questions défense, le général François Chauvancy et Valéria Faure-Muntian, députée LaREM, présidente du groupe d'amitié France-Ukraine. Puis zoom sur les conséquences d'un arrêt des exportations du gaz russe avec l'économiste Philippe Chalmin. Et puis à partir de 14h, suivez la prise de parole du Premier ministre anglais, Boris Johnson, qui explique, entre autre, que l’Ukraine gagnera.