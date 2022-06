LCI Midi du mardi 7 juin 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du mardi 7 juin 2022. Zoom sur la guerre en Ukraine, avec le général Jean-Marc Marill, Gallagher Fenwick, grand reporter et ancien directeur de la rédaction anglophone de France 24, ainsi que la réalisatrice ukrainienne Masha Kondakova et le spécialiste de l’Ukraine et de l’extrême droite post-soviétique, Adrien Nonjon. Puis focus sur les élections législatives qui se tiendront ce week-end : décryptage de la situation des Républicains, avec Agnès Evren, Députée européenne, vice-présidente LR. Et retour sur la situation en Ukraine, avec Irena Karpa, écrivaine ukrainienne basée à Paris et Patrick Martin Genier, politologue et enseignant à Sciences Po et à l’Inalco, spécialiste des relations européennes et internationales