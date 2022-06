LCI Midi du mercredi 15 juin 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du mercredi 15 juin 2022. Focus sur la guerre en Ukraine avec Louis Saillans, ancien capitaine dans les forces spéciales, Danièle Georget, auteure du "Dictionnaire des amoureux de l'Ukraine", ainsi qu'Olivier Weber, écrivain et grand reporter. Puis focus sur le deuxième tour des élections législatives qui auront lieux ce week-end, avec Guilhem Carayon, président des Jeunes Républicains, ainsi que Wallerand de Saint-Just, président du groupe RN Ile-de-France. Puis retour sur la situation en Ukraine avec le général Jean-Paul Perruche, Kylyna Kurochka, coordinatrice de projets humanitaires en Ukraine, ainsi qu'Alexander Query, journaliste français basé à Kiev pour Kviv Independent et René-Georges Querry, ancien chef de service des voyages officiels et de la sécurité hautes personnalités.