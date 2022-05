LCI Midi du mercredi 18 mai 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du mercredi 18 mai 2022. Focus sur la guerre en Ukraine qui continue, avec notamment le général Bernard Norlain, le chercheur en relations internationales Béligh Nabli, et Anastasia Kirilenko, journaliste d'enquête indépendante russe. On sera aussi avec Nathalie Chrin, franco-ukrainienne, Louis Saillans, ancien capitaine dans les forces spéciales, François Géré, historien et spécialiste en géostratégie, ainsi que notre grande reporter de guerre et spécialiste des questions de défenses, Catherine Jentile.