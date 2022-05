LCI Midi du mercredi 25 mai 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du mercredi 25 mai 2022. Retour sur la fusillade qui a fait 20 morts, hier au Texas, aux États-Unis. Analyse d'une telle violence et l'histoire des fusillades aux États-Unis, avec notamment notre grande reporter Catherine Jentile, Marie Chantrait, ancienne correspondante aux États-Unis, ainsi que Jean-Éric Branaa, spécialiste des États-Unis. Zoom ensuite sur la guerre en Ukraine qui continue, avec notamment le général Dominique Trinquand, Marianna Perebenesiuk, tradcutrice et membre de Stand with Ukraine, ainsi que Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes et internationales.