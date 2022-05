LCI Midi du mercredi 4 mai 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du mercredi 4 mai 2022. Focus sur la guerre en Ukraine qui continue, avec notamment le général Jean-Claude Allard, Thomas Friang, fondateur et directeur de l'Institut Open Diplomacy et notre journaliste internationale Catherine Jentile. Focus aussi sur la loi pour l'IVG en danger aux États-Unis, avec Jean-Eric Branaa, spécialiste des États-Unis. Et puis retour sur l'Ukraine pour démêler le vrai du faux des conditions de vie des réfugiés, avec Kateryna Tiuspak, ukrainienne vivant en France depuis 15 ans, et Valéria Faure-Muntian, député LaREM et présidente du groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée.