LCI Midi du mercredi 8 juin 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du mercredi 8 juin 2022. Zoom sur la guerre en Ukraine, avec le grand reporter Vincent Hugeux, notre grande reporter Catherine Jentile, le général Vincent Desportes, ainsi que Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors et en visio le Père Patrick Desbois, président de l'association Yahad In Unum. Puis focus sur les élections législatives de ce week-end avec le porte-parole du Rassemblement National, Philippe Ballard. Et retour sur la situation en Ukraine, avec en exclusivité la vice-Première ministre d'Ukraine en plateau, Olha Stefanychyna, à partir de 14h.