LCI Midi du vendredi 01 juillet 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du jeudi 16 juin 2022. Focus sur la guerre en Ukraine avec notamment Général Michel Yakovleff, ancien vice-chef d’état-major du Shape, Zoriana Haniak, présidente de l’Association des étudiants Ukrainiens de France, Matthieu Anquez, consultant en géopolitique et prospective, Frédéric Encel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences-Po Paris, Anne Kraatz, docteure en histoire, Anastasia Kirilenko, journaliste indépendante russe, Masha Kondakova, réalisatrice et actrice ukrainienne du documentaire Inner Wars, Christian Megrelis, ancien conseiller de Gorbatchev, Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement ainsi que Vladimir Fedorovski, écrivain et autrefois influent diplomate sous Gorbatchev