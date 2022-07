LCI Midi du vendredi 08 juillet 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du jeudi 16 juin 2022. Focus sur la guerre en Ukraine avec Aline Le Bail-Kremer, Co-fondatrice du collectif Stand with Ukraine, le Général François Chauvancy, consultant en géopolitique et Thomas Friang, fondateur et Directeur Général à l’Institut Open Diplomacy. Zoom aussi sur la mort de l’ancien ministre Shinzo Abe qui a succombé à ses blessures après une attaque par balle.