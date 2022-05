LCI Midi du vendredi 20 mai 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du jeudi 19 mai 2022. Focus sur la guerre en Ukraine qui continue, avec notamment le général François Chauvancy, notre grande reporter Catherine Jentile, l'ancien officier et accompagnant au dirigeant à l'École du discernement François Bert, mais aussi Gérard-François Dumont, professeur et auteur du livre "Géopolitique de l'Europe", le photojournaliste Eric Bouvet et Nadia Myhal, présidente de l'association des Femmes Ukrainiennes en France. Focus à 13h sur le nouveau gouvernement et découvrez en direct les noms dévoilés des premiers ministres. Décryptage avec nos éditorialistes politiques, Françoise Degois, Jean-Luc Mano et Lydia Guirous.